سعي عراقي للاستثمار في العلامات التجارية الأميركية

2023/06/08 | 04:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يسعى فيه العراق إلى الاستثمار الأجنبي بعيدا عن اقتصاده القائم على النفط، يرجح أن تحتل الملكية الفكرية مركز الصدارة في المفاوضات مع الشركات العالمية للحصول على حقوق العلامات التجارية العالمية ومنها الأميركية.

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