"خلال مراسم خاصة".. إيران تعلن إعادة افتتاح قنصليتها في جدة

2023/06/08 | 04:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران، الأربعاء، عن إعادة افتتاح قنصليتها في مدينة جدة السعودية "خلال مراسم خاصة، وحضور عدد من المسؤولين الإيرانيين والسعوديين حفل إعادة افتتاح القنصلية، حيث تم رفع إيران وعزف النشيد الوطني"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

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