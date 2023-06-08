2023/06/08 | 05:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهجوم واحد، قتل 280 شخصا في منطقة الجنينة في دارفور السودانية، بعد ساعات فقط من توقيع هدنة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، منتصف مايو الماضي.

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