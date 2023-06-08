تسجيل متداول لتفجير سد كاخوفكا الأوكراني.. هل هو دقيق؟

2023/06/08 | 06:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك مستخدمو الإنترنت تسجيل فيديو قديم مع تعليق يقول إنه يظهر "اللحظة التي تم فيها تفجير سد نوفا كاخوفكا" حيث ألقت القوات الأوكرانية والروسية بمسؤولية العمل التخريبي على بعضهما البعض.

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