قتله وهو قائم للصلاة بالمسجد.. السعودية تنفذ حكم

2023/06/08 | 06:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم "القتل حدا" بحق المواطن عابد بن مسعود بن حسن القحطاني وذلك لقيامه بقتل شخص داخل مسجد في منطقة أبها بعسير.

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