السعودية.. رد فعل خريجين بكلية الملك فهد يثير تفاعلا

2023/06/08 | 07:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لردة فعل طلاب بكلية الملك فهد الأمنية عقب مراسم تخرجهم، الأربعاء.

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