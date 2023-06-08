علماء يحددون سبب الانفجار الفضائي

2023/06/08 | 07:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل علماء إلى أن الانفجار الفضائي غير المسبوق الذي أضاء السماء بأقوى لمعان تم رصده على الإطلاق، في أكتوبر الماضي، سببه شعاع منظم يحمل كميات ضخمة من فتات النجوم المنفجرة، كان موجها مباشرة نحو الأرض، وفق ما نقله موقع "ساينس أليرت".

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