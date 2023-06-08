بابا الفاتيكان “مستيقظ” بعد عملية في البطن”

2023/06/08 | 09:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البابا فرنسيس يشيع الحضور أثناء مغادرته في نهاية لقائه العام الأسبوعي في 7 حزيران/يونيو 2023 في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان © اف ب أندرياس سولارو الفاتيكان (أ ف ب) – أكّد الطبيب الجراح سيرجيو ألفييري أن البابا فرنسيس مستيقظ ومسرور الأربعاء بعد عملية فتق في البطن استمرت ثلاث ساعات وأثارت مخاوف بشأن صحته […]

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