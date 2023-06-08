2023/06/08 | 09:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتقد النجم الإسباني جيرارد بيكيه، سياسات ناديه برشلونة، بعد إخفاق الفريق في تحقيق حلم الجماهير والتعاقد مع الأسطورة ليونيل ميسي، الأربعاء.وفي بث على موقع “تويتش”، سخر بيكيه كثيرا من “التضحيات” التي قام بها أساطير النادي، مثله ومثل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.وقال بيكيه على البث المباشر: “هذا الأمر يجعلني أضحك الآن لأننا […]

ظهرت المقالة بيكيه ساخرا من قضية انتقال ميسي: أضحكني الأمر أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيكيه ساخرا من قضية انتقال ميسي: أضحكني الأمر) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيكيه ساخرا من قضية انتقال ميسي: أضحكني الأمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).