شاهد ما قاله مايك بنس لـ CNN عن خلافه مع ترامب

2023/06/08 | 09:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرشح الرئاسي الجمهوري، مايك بنس خلال لقاء له مع شبكة CNN إن "أي شخص يضع نفسه فوق الدستور لا ينبغي أن يكون رئيسًا في المقام الأول." مضيفًا أنه "كان يأمل أن يتقبل ترامب خلافنا بشأن ذلك اليوم المأساوي وحول دوري وما زلت آمل أن يفعل ذلك."

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