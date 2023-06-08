الصحة تطلق حملة لجمع عينات الدم لذوي ضحايا المقابر الجماعية

2023/06/08 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تعلن وزارة الصحة عن بدء الحملة الوطنية لجمع عينات الدم لسكنة محافظة كربلاء فقط لذوي ضحايا المقابر الجماعية حيث سيقوم الفريق الوطني المختص المؤلف من دائرة الطب العدلي ومؤسسة الشهداء / دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية بالتنسيق مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين Icmp بجمع معلومات وعينات الدم من ذوي ضحايا المقابر الجماعية قبل 2003 علما ان الحملة الوطنية لجمع عينات الدم لسكنة محافظة كربلاء فقط في قاعة قسم المشاريع الهندسية والصيانة التابعة لدائرة صحة كربلاء .الموقع : العباسية المغربية/ مقابل المكتبة المركزيةللفترة من 6/12 لغاية6/15/ 2023 وستكون اوقات دوام الحملة من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الواحدة ظهرا .ملاحظة : ١-على المراجعين من ذوي المفقودين جلب هوية الاحوال المدنية او البطاقة الوطنية حصراللاستفسار الاتصال على الارقام قبل الحضور07807171201

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