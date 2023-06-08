2023/06/08 | 09:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مصارعون بارزون في الهند تعليق احتجاجهم، الأربعاء، بعد أن وعد وزير الرياضة في البلاد بإجراء تحقيق سريع مع رئيس الاتحاد الذي تم اتهامه بـ "التحرش الجنسي" بلاعبات.

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