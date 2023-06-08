2023/06/08 | 09:43 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس هيئة الإعلام والاتصالات يلتقي مسؤولي المؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية ويعلن حزمة لتبسيط إجراءات ترخيصها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/08 | 09:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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