حتى الآبار في جزيرة الموصل تجفّ – عبد العزيز الطائي

2023/06/08 | 09:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد العزيز الطائي كانت نينوى سلة خبز للعراق منذ الأزل بسبب تميز أراضيها الخصبة الصالحة للزراعة وثروتها الحيوانية.أما الآن فانها هي المحافظة الاولى المتضررة من الجفاف وتغيير المناخ الذي قد يفقدها لقب “سلة خبز العراق” .مشروع ري الجزيرة في منطقة ربيعة غربي نينوى يشكو غياب تام للمياه بسبب موسم الجفاف ما أجبر الفلاحين […]

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