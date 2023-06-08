لمن كل هذه الحمايات؟ – جواد الشمري

2023/06/08 | 09:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جواد الشمري مقطع فيديو يظهر مسؤولا، امام حمايات بأعداد هائلة وكأنهم أفراد عصابات..وبغض النظر عن الشخص فيما اذاهو مسؤول ام شيخ عشيرة ام رئيس حزب ام نائب..لا اعرفه مطلقا وأجهل الزمان والمكان ايضا، وليس لي علاقة بشخصيته وعمله، والذي يهمني هذا المنظر من اعداد الحمايات والسيارات.هذا الذي يحدث.حلال لو حرام.منطقي […]

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