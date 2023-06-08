2023/06/08 | 09:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تايبيه (أ ف ب) – دخلت أكثر من 30 طائرة حربية صينية منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال ست ساعات، على ما قالت وزارة الدفاع في الجزيرة الخميس، في تكثيف جديد لطلعات توغل الجيش الصيني خلال يوم واحد.وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها لم تنجح في ضمه منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (37 طائرة حربية صينية تتوغل في منطقة الدفاع التايوانية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (37 طائرة حربية صينية تتوغل في منطقة الدفاع التايوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).