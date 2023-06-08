ترامب يواجه تحقيقاً جنائيا جديداً

2023/06/08 | 09:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى ترامب أن يكون قد تم إبلاغه بأنه يواجه لائحة اتهام بشأن تعامله مع الوثائق.

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