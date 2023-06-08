2023/06/08 | 10:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الخميس القبض على متهم محكوم بالإعدام من قبل قيادة شرطة الرصافة، بعد محاولته التخفي عن الأجهزة الأمنية.وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكوم بالإعدام في قبضة شرطة الرصافة المركز الخبري الوطني.

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