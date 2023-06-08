2023/06/08 | 10:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بالإطاحة بضابط برتبة نقيب ينقل المخدرات في محافظة البصرة.وقال المصدر، في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن “خلية الصقور الاستخبارية في البصرة بالتنسيق مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بضابط ينقل المخدرات في البصرة المركز الخبري الوطني.

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