اكثر من 30 طايرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية

2023/06/08 | 10:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكمل بعضها مساره باتجاه غرب المحيط الهادئ.

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