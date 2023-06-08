واشنطن تلمح لدور عراقي في المحيط الهادئ والأطلسي

2023/06/08 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت سفيرة الولايات المتحدة في بغداد ألينا رومانوسكي، اليوم الخميس، أنه يمكن للعراق أن يلعب دوراً هاماً في الاستخدام المستدام للمحيطات من خلال المنتديات الدولية والأمم المتحدة.

وقالت السفيرة في تغريدة أطلعت عليها ( بغداد اليوم)، أنه "بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات يمكن للعراق أن يلعب دوراً هاماً في الاستخدام المستدام للمحيطات من خلال المنتديات الدولية والأمم المتحدة".

وأضافت أنه "سواءً كان نهري دجلة والفرات أم محيطي الأطلسي والهادئ، فإن رؤيتنا إلى المياه على المستوى العالمي ستحدد مستقبل هذا المورد الحيوي."

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