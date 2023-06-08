البرلمان يؤجل جلسة الموازنة الى الثامنة مساءً

2023/06/08 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس النواب، اليوم الخميس، تأجيل عقد جلسة مجلس النواب إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان (بغداد اليوم)، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب أعلن تأجيل جلسة البرلمان الخاصة بالموافقة على الموازنة إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم".

وفي وقت سابق، حدد مجلس النواب، الخميس المقبل موعداً لعقد جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية.

أدناه نص الوثيقة:

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