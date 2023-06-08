2023/06/08 | 10:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وصل وزير الصحة صباح اليوم الخميس، إلى محافظة ميسان للإطلاع على الواقع الصحي للمحافظة. وذكر بيان مقتضب لوزارة الصحة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي ، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصحة يصل ميسان للاطلاع على واقعها الصحي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يصل ميسان للاطلاع على واقعها الصحي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يصل ميسان للاطلاع على واقعها الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).