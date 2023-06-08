2023/06/08 | 10:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر في شركة نفط ذي قار ، اليوم الخميس ، بتظاهر العشرات من خريجي الكليات والمعاهد أمام مبنى الشركة للمطالبة بتوفير درجات وظيفية لهم ضمن موازنة العام الجاري 2023.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خريجون يتظاهرون أمام شركة نفط ذي قار للمطالبة بالتعيين المركز الخبري الوطني.

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