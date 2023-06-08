مايك بنس يطلق حملته الانتخابية: الاختيار بين ترامب أو الدستور

2023/06/08 | 11:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (أ ف ب) – أطلق مايك بنس حملته للانتخابات الرئاسية الأميركية على أمل كسب ترشيح الحزب الجمهوري الذي بات عليه، برأيه، الاختيار بين دونالد ترامب “المتهور” والدستور، معتبرا أن محاولة الرئيس السابق إلغاء الانتخابات الأخيرة يجب أن تمنعه من العودة إلى البيت الأبيض.ونائب الرئيس السابق كان مدافعا شرسا عن سياسات ترامب في البيت […]

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