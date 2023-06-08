بكين تستضيف اجتماعا امنيا بمشاركة طهران واسلام اباد

2023/06/08 | 11:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران – الزمان عقد ممثلو وزراء خارجية الصين وايران وباكستان، اجتماعا امنيا ثلاثيا باستضافة بكين، الخميس.وافادت وكالة الانباء الايرانية أرنا مساء الاربعاء، ان الاجتماع ناقش العديد من القضايا، أبرزها الملفات الامنية العابرة للحدود.وافادت الوكالة ان مساعدي وزراء خارجية الصين وايران وباكستان، قرروا إضفاء الطابع المؤسسي على آلية التشاور الثلاثي في مجال الأمن.وأعلن […]

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