2023/06/08 | 11:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفعى الكوبرا تُعتبر من بين الثعابين الخطرة جدًا، التي تقضي على ضحاياها بأنيابها السامة، أو تقوم بنفث السمّ في أعينهم.ولكن، كان أحمد الدكروني، وهو خبير زواحف مصري، يتساءل عمّا يمكن أن يحدث في حال اجتمعت أفعى الكوبرا مع أنواع مختلفة من الأفاعي السامة أيضًا، فماذا فعل؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصري يحقن سمّ الكوبرا بـ5 ثعابين أخرى سامّة..ماذا كانت المفاجأة؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصري يحقن سمّ الكوبرا بـ5 ثعابين أخرى سامّة..ماذا كانت المفاجأة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).