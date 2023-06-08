شيف تشرح سرّ تقشير فصوص الثوم خلال 10 ثوانٍ فقط

2023/06/08 | 11:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يستغرق تقشير الثوم وقتًا طويلاً، وأن يتسبب برائحة كريهة ليديك.تشارك الشيف ومؤلفة كتاب الطبخ Sunday Best، أدريان تشيتام، سرّ تقشير الثوم في ثوانٍ.

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