2023/06/08 | 11:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس النواب يستقبل السفير البريطاني استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السفيرَ البريطاني لدى العراق السيد مارك برايسون ريتشاردسون.وبحث اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، فضلاً عن عدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي وسفير بريطانيا يبحثان الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي وسفير بريطانيا يبحثان الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي وسفير بريطانيا يبحثان الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).