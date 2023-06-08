2023/06/08 | 11:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اشارت دائرة البيطرة احدى تشكيلات وزارة الزراعة ،اليوم الخميس ،الى اتخذها اجراءات صحية بيطرية لقرب موسم عيد الاضحى. وقال مدير عام دائرة البيطرة ثامر الخفاجي في بيان تلقاه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيطرة تتخذ اجراءات وقائية من الحمى النزفية مع قرب موسم الأضاحي المركز الخبري الوطني.

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