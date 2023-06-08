اعتقال 60 متهماً بعمليات تحويل مالية غير أصولية بثلاث محافظات

2023/06/08 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، القبض على 60 متهماً بعمليات تحويل مالية غير أصولية في محافظات بغداد واسط وذي قار.

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