2023/06/08 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، تفكيك شبكة خطيرة للاتجار بالبشر تتزعمها امرأة في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تتزعمها امرأة.. تفكيك شبكة "خطيرة" للاتجار بالبشر في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تتزعمها امرأة.. تفكيك شبكة "خطيرة" للاتجار بالبشر في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).