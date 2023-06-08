2023/06/08 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – امناعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني في أحد مناطق العاصمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخترق "السناب" الخاص بها.. الإطاحة بمبتز إلكتروني هدد فتاة بنشر صورها في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخترق "السناب" الخاص بها.. الإطاحة بمبتز إلكتروني هدد فتاة بنشر صورها في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).