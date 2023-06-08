2023/06/08 | 11:42 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن الوطني يلقي القبض على 5 متهمين بعمليات تحويل مبالغ مالية غير اصولية‏ في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/08 | 11:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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