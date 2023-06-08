2023/06/08 | 11:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _snOVIe8lgM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المواد الغذائية المحلية والمستوردة في سوق الشورجة | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المواد الغذائية المحلية والمستوردة في سوق الشورجة | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).