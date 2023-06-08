مصدر نيابي يكشف لـ(بغداد اليوم) أسباب إرجاء جلسة الموازنة الى المساء

2023/06/08 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر برلماني، الخميس، عن أسباب إرجاء جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية الى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إنه "حتى الساعة لم يتم حسم كافة الخلافات بشأن الموازنة، وما يتعلق بفقرات إقليم كردستان، وكذلك اجراء المناقلات ما بين بعض الوزارات والمحافظات، ولهذا تم تأجيل الجلسة".

وأشار الى أن "التأجيل يأتي من اجل إعطاء فسحة من الوقت للقوى السياسية للاتفاق خلال الساعات المقبلة".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه "في حال عدم توصل الأطراف السياسية الى أي اتفاق بشأن فقرات قانون الموازنة، فسيتم تأجيل عقد جلسة التصويت ليوم السبت المقبل".

واكد "وجود اجماع على تمرير الموازنة وفق التوافق السياسي".

وفي وقت أعلن مجلس النواب، تأجيل عقد جلسة مجلس النواب إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب أعلن تأجيل جلسة البرلمان الخاصة بالموافقة على الموازنة إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم".

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