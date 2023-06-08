البنك المركزي يبيع أكثر من 200 مليون دولار مع تراجع للدينار العراقي في الأسواق

2023/06/08 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

باع البنك المركزي العراقي، الخميس، أكثر من 200 مليون دولار بمزاد العملة اليوم، في ظل استمرار تراجع قيمة الدينار العراقي بالأسواق.

وأشارت نافذة بيع العملة في جدول تابعته (بغداد اليوم) الى أن "إجمالي مبالغ التحويلات الى الخارج (حوالات، اعتمادات) بلغ 185,090,973 مليون دولار".

فيما بلغ "اجمالي مبالغ البيع النقدي 20,700,000 مليون دولار، كما بلغ اجمالي المبيعات الكلية 205,790,973 مليون دولار".

في حين يستمر الدينار العراقي بالتراجع امام الدولار الأميركي، حيث قال مراسل (بغداد اليوم) إن "سعر صرف الدولار بلغ اليوم، في البورصة 147.750 دينار لكل 100 دولار".

وأضاف "فيما بلغ سعر الشراء في مكاتب الصيرفة 147.250 دينار لكل 100 دولار، وسعر البيع بلغ 148.250 دينار لكل 100).

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