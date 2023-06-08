البارتي بشأن جلسة اليوم: الأمور إيجابية ونخشى مفاجئة اللحظات الأخيرة

2023/06/08 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

وصف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الخميس، الاتفاقات الأخيرة بين الاحزاب السياسية بشأن الموازنة بـ "الإيجابية".

وقال كريم لـ (بغداد اليوم)، إنه "بالرغم من اعتراضات عدد من أعضاء اللجنة المالية على إلغاء المواد الخاصة بالإقليم، لكن قادة الكتل السياسية أعطوا الموافقة لنا بالمضي بإلغاء المواد".

وأضاف أنه "حتى اللحظة الأجواء إيجابية ومطمئنة ولكن نخشى مفاجئات اللحظات الأخيرة"، مؤكداً أن "الموقف من حضور نواب الحزب الديمقراطي لجلسة اليوم سيحسمه رئيس الحزب خلال الساعات القادمة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس النواب، تأجيل عقد جلسة مجلس النواب إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان (بغداد اليوم)، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب أعلن تأجيل جلسة البرلمان الخاصة بالموافقة على الموازنة إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم".

من جهته، أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، اليوم الخميس، أن نواب كتلة الاتحاد سيحضرون إلى جلسة البرلمان لهذا اليوم.

وقال فقي لـ(بغداد اليوم)، إن "الاتحاد الوطني ونوابه عازمون على المضي بإقرار مشروع الموازنة العامة كونها تأخرت طويلا".

وأضاف أن "كتلة الاتحاد الوطني ستحضر إلى الجلسة المقرر عقدها هذا اليوم والتصويت عليها، للمضي بهذا المشروع خدمة للمواطنين في العراق والإقليم

وسبق أن اعترضت رئاسة وحكومة إقليم كردستان، على تعديلات أُجرت على الفقرات الخاصة بالإقليم في الموازنة المالية التي يسعى مجلس النواب العراقي لإقرارها، واصفة إياها بأنها مخالفة للقوانين والدستور والاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

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