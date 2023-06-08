2023/06/08 | 12:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تتجه أنظار العراقيين صوب قبة البرلمان على أمل حسم التصويت...

ظهرت المقالة عراقيون يترقبون الموازنة..



إقرار خلف الكواليس أم على منضدة النواب أولاً على المسلة.

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