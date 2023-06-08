وزير الخارجية: بغداد أعادت نحو 3000 "إرهابي" عراقي محتجز في سوريا



وزير الخارجية: بغداد أعادت نحو 3000
2023/06/08 | 12:28 - المصدر: آي كيو نيوز
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