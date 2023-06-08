شاهد بالفيديو.. ندوة فنية للحديث عن الفن وأهميته في حياتنا ودوره الاجتماعي بحضور كبار الفنانين العراقيين

2023/06/08 | 12:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sdD3X9FieAs

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