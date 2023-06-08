فرنسا.. شخص مسلح بسكين يصيب عددا من الأشخاص بجروح من بينهم أطفال

2023/06/08 | 12:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إن عدة أشخاص من بينهم أطفال، أصيبوا بجروح، الخميس، على يد فرد مسلح بسكين في مدينة آنسي الفرنسية.

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