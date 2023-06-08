الأمن الوطني يقبض على (٦٠) متهماً بعمليات تحويل مالية غير أصولية في بغداد

2023/06/08 | 12:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضمن جهود ونشاطات جهاز الأمن الوطني في الحد من عمليات التحويل المالي غير الأصولية وحالات التلاعب بالعملة التي يقوم بها مجموعة من المنسقين والسماسرة بالتعاون مع شركات صيرفة ومكاتب حوالات مالية تمكنت مفارز جهازنا في بغداد وبعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على (٥٠) متهماً استغلوا مواطنين عدة وقاموا بعمليات تحويل غير أصولية بأسمائهم مقابل مبالغ رمزية.

وفي محافظتي واسط وذي قار ألقت مفارزنا القبض على (١٠) متهمين بتهريب العملة خارج البلاد وبحوزتهم وصولات تحويل بأسماء مختلفة.

هذا وجرى إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.

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