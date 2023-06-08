الكشف عن سبب تحويل جلسة التصويت على الموازنة الى المساء

2023/06/08 | 12:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدم توصل الأطراف السياسية الى أي اتفاق بشأن فقرات قانون الموازنة المختلفة عليها، فسيتم تأجيل عقد جلسة التصويت ليوم السبت المقبل.

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