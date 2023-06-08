العراق يعلن اعادة 1400 عائلة وقرابة 3 الاف ارهابي كانوا محتجزين في سوريا

2023/06/08 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، اعادة 1400 عائلة وقرابة 3 الاف ارهابي كانوا محتجزين في سوريا.

وقال وزير الخارجية في كلمة العراق على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة داعش في الرياض وتابعتها (بغداد اليوم) إن "الحكومة العراقية تعمل علـى تحسين الخدمات والبنى التحتية وتحريك عجلة الاقتصـاد ومكافحة الفساد".

وأضاف أن "‏الحكومة عازمـة علـى مكافحـة الإرهاب بكافـة أشكاله وصوره، وعلى تعزيز الاستقرار في المناطق المحررة وإعادة النازحين".

وتابع أن "القوات الأمنية تتابع العمليات الاستباقية والاستخبارية لملاحقـة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية وخلاياها النائمة، وأدت هذه الجهود إلى خفض مستوى الهجمات بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من هذا العام".

وأوضح أن "الحكومة العراقية تعمل جاهدة على إنهاء ملف النزوح الداخلي وتم بالفعل إغلاق (148) مخيمـا للنـازحين فيمـا تبقى مخيمـين فـي محـافظتي نينـوى والأنبـار و(26) مخيماً في إقليم كردستان".

وأشار الى أن "الحكومة العراقية ترحب بتمديـد الفتـرة الانتقاليـة لصندوق الاستقرار FFS للمــدة 2024-2026"، مبينا أن "الحكومة تولي اهتماما خاصا لمخيم الهـول وروج وتمنحـه الاولوية، وتؤكد على ضرورة إيجاد حل حقيقي لهذه الأزمة"، مبينا أن "الحكومة العراقيـة قامت بإعـادة حـوالي 3000 الآف مقـاتل إرهابي عراقي محتجز في سوريا وقد تم محاكمة غالبيتهم".

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