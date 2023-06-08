إصابة منتسب إثر اعتقال تاجر مخدرات في البصرة

2023/06/08 | 12:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت خلية الصقور الاستخبارية في البصرة، اليوم الخميس، القبض على تاجر ينقل المخدرات بعد مواجهه دامت لمدة نصف ساعة.

وقال مصدر أمنى لـ السومرية نيوز، إنه "بعملية نوعية تكللت بالنجاح بعد نصب كمين خلية الصقور الاستخبارية في البصرة بالتنسيق مع مديرية المخدرات تمكن من القبض على تاجر يعمل بنقل المخدرات بمنطقة جسر الكزيزة".

وأشار المصدر الى ان "العملية القبض جاءت بعد مواجهه دامت لمدة نصف ساعة حيث تمكنت من القبض عليه".وأضاف ان "العملية اسفرت عن إصابة احد المنتسبين نتيجة للمواجهة مسلحة بين الطرفين".

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