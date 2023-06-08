وزير العدل يصادق على مشروع تعليمات الرتب والزي وشعار دائرتي الإصلاح والاحداث

2023/06/08 | 13:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصادق معالي وزير العدل د.خالد شواني, اليوم الخميس على مشروع تعليمات الرتب والزي وشعار دائرتي الإصلاح العراقية والأحداث .واوضح السيد الوزير، تنفيذاً للمنهاج الوزاري في اجراء الاصلاحات, ووفق قانون الإصلاح العراقية، و لتنظيم عمل الحراس الاصلاحيين تمت المصادقة على مشروع تعليمات الرتب والزي وشعار دائرتي الإصلاح و الاحداث.وأكد د.شواني الى ان وزارة […]

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