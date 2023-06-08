وزير الخارجية يعلن إعـادة 3 آلاف إرهابي عراقي محتجز بسوريا

2023/06/08 | 13:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الخميس، إعـادة 3 الآف إرهابي عراقي محتجز بسوريا ومحاكمة غالبيتهم.

وقال وزير الخارجيَّة فؤاد حسين خلال كلمة العراق في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة داعش في الرياض إن “الحكومة العراقية تعمل علـى تحسين الخدمات والبنى التحتية وتحريك عجلة الاقتصـاد ومكافحة الفساد”.

وبين أن “‏الحكومة عازمـة علـى مكافحـة الإرهاب بكافـة أشكاله وصوره، وعلى تعزيز الاستقرار في المناطق المحررة وإعادة النازحين”.

وأشار إلى إن “القوات الأمنية تتابع العمليات الاستباقية والاستخبارية لملاحقـة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية وخلاياها النائمة، وأدت هذه الجهود إلى خفض مستوى الهجمات بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من هذا العام”.

وتابع “تعمل الحكومة العراقية جاهدة على إنهاء ملف النزوح الداخلي وتم بالفعل إغلاق (148) مخيمـا للنـازحين فيمـا تبقى مخيمـين فـي محـافظتي نينـوى والأنبـار و(26) مخيماً في إقليم كردستان”.

ونوه إلى إن “الحكومة العراقية ترحب بتمديـد الفتـرة الانتقاليـة لصندوق الاستقرار FFS للمــدة 2024-2026 والحكومة تولي اهتماما خاصا لمخيم الهـول وروج وتمنحـه الاولوية، وتؤكد على ضرورة إيجاد حل حقيقي لهذه الأزمة”.

وأشار إلى إن “الحكومة العراقية أعادت قرابة 1400 عائلـة أي مـا يزيـد علـى خمسة آلاف شخص إلـى مركـز جدعـة للتأهيل النفسي والمجتمعي، وتم إعادة ودمج 680 أسرة في مناطقها الأصلية بعد خضوعها إلى برامج إعادة التأهيل في المركز المذكور”، مبيناً أن “الحكومة العراقيـة قامت بإعـادة حـوالي 3000 الآف مقـاتل إرهابي عراقي محتجز في سوريا وقد تم محاكمة غالبيتهم”.

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