بعد تشكل إعصار

2023/06/08 | 13:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت السلطات العمانية من ارتياد البحر غداة تشكل الإعصار المداري "بيبارجوي" في بحر العرب على بعد 1050 كيلومترا من سواحل السلطنة الخليجية.

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