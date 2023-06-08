2023/06/08 | 13:37 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية: الحكومة أعادت 3 آلاف مقاتل إرهابي عراقي محتجز بسوريا ومحاكمة غالبيتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/08 | 13:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية: الحكومة أعادت 3 آلاف مقاتل إرهابي عراقي محتجز بسوريا ومحاكمة غالبيتهم) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية: الحكومة أعادت 3 آلاف مقاتل إرهابي عراقي محتجز بسوريا ومحاكمة غالبيتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).